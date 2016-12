Bollywood-Traumpaar «Saifeena» hat erstes Kind bekommen

Die Bollywood-Stars Saif Ali Khan und Kareena Kapoor 2012 nach ihrer Hochzeit. Am Dienstag haben sie ihr erstes Kind, einen Sohn, bekommen. © KEYSTONE/AP/RAJANISH KAKADE

Das indische Bollywood-Traumpaar Kareena Kapoor und Saif Ali Khan hat sein erstes Kind bekommen. Am Dienstag brachte Kapoor in einem Spital in Mumbai einen Sohn zur Welt, wie das Paar in einer Mitteilung bekannt gab.