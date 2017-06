Bombardier streicht 650 Arbeitsplätze in der Schweiz

Bombardier-Fabrik in Villeneuve im Waadtland: Der Zughersteller baut in der Schweiz hunderte Stellen ab. (Archivbild) © KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Der kanadische Konzern Bombardier baut in der Schweiz etwa 650 Arbeitsplätze ab. Davon entfallen dreiviertel auf externe, zeitlich befristete Stellen. Die Stellen werden in den Jahren 2017 und 2018 schrittweise abgebaut, schreibt der Konzern am Donnerstag in einer Mitteilung.