Bomben, Feuer und Räuber im Januar

Kontaktbar Big Apple überfallen

Am Dienstagabend dem 5. Januar sorgte ein bewaffneter Räuber in einer Frauenfelder Kontaktbar für den Einsatz eines Sonderkommandos. Wenige Stunden später wurde in Bronschhofen eine Tankstelle überfallen. Die Beschreibungen der Polizeien ähneln sich auf verblüffende Weise. – Später stellte sich heraus, dass der Täter sieben Raubüberfälle begangen hatte.

Pizzaiolos schrien um Hilfe

Der Grossbrand in der Pizzeria Barone in Aadorf hat vier Verletzte gefordert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern.

Uganda-Mädchen: «Morgen-Joe, hilf mir!»

Mit einem handgeschriebenen Brief bettelt ein Flüchtlingsmädchen aus Uganda bei Morgen-Joe um Geld. Scheinbar eine gängige Masche. Experten raten dazu, solche Briefe zu ignorieren.

Bombendrohung im Gallusmarkt

Ein Kunde machte das Personal darauf aufmerksam, dass in der Nähe eines Bankomaten ein verdächtiger Gegenstand deponiert wurde. Dieser sorgte für einen Bombenalarm und löste ein Grossaufgebot der Polizei aus. Man ging von einem Sprengsatz aus. Auch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich kamen zum Einsatz. Der verdächtige Gegenstand stellte sich als Übungs-Handgranate heraus.

Hobbybastler fackeln Schreinerei in Diepoldsau ab

Ein Grossbrand in Diepoldsau hinterlässt ein Bild der Zerstörung. Trotz einem Grossaufgebot diverser Feuerwehren wurde eine ehemalige Schreinerei und Zimmerei mit Wohnung Raub der Flammen. Mehrere Autos brannten aus. Die Brandverursacher sollen zwei Mechaniker gewesen sein.

(red)