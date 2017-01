Paketbombe verletzt Chef von chilenischem Kupferbau-Konzern. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP Interpol

Bei einem Bombenanschlag in Chile ist der Präsident des staatlichen Kupferbergbau-Konzerns Codelco leicht verletzt worden. Codelco-Chef Óscar Landerretche erhielt am Freitag in seiner Wohnung in Santiago de Chile ein Paket, das beim Öffnen explodierte.