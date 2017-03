Blick auf das Bonn-Center wenige Tage vor der am Sonntag erfolgten Sprengung. (Archiv) © Keystone/DPA dpa/A3250/_OLIVER BERG

In Bonn ist eines der bekanntesten Gebäude der Stadt gesprengt worden: Mit 250 Kilogramm Dynamit wurde am Sonntag das Bonn-Center in Schutt und Asche gelegt.Das Bauwerk mit einem sich drehenden Mercedes-Stern auf dem Dach war eines der höchsten Gebäude im ehemaligen Regierungsviertel.