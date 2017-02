Bonuccis Streit mit dem Trainer hat Folgen

Italiens Internationaler Leonardo Bonucci wird bei Juventus auf die Tribüne verbannt © KEYSTONE/EPA ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Nach einem hitzigen Wortgefecht mit seinem Trainer Massimiliano Allegri nimmt Verteidiger Leonardo Bonucci von Juventus Turin in der Champions League am Mittwoch auf der Tribüne Platz. Dies sagte Allegri am Tag vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Porto.