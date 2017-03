Boom am US-Arbeitsmarkt hält an

Die Arbeitslosenquote ist in den USA im Februar erneut leicht auf 4,7 Prozent gesunken. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

In den USA sind im Februar weit mehr Jobs entstanden als erwartet. Private Unternehmen und der Staat schufen insgesamt 235’000 Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte.