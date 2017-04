Bottas fleissigster und schnellster Testfahrer

Valtteri Bottas fährt der Konkurrenz bei den Testfahrten in Bahrain davon © KEYSTONE/EPA/SRDJAN SUKI

Valtteri Bottas ist am zweiten Tag der Testfahrten in Bahrain der auffälligste Fahrer. Er ist in seinem Mercedes der Fleissigste und der Schnellste. Bottas fuhr wie sein Teamkollege Lewis Hamilton am Vortag Bestzeit und war dabei 0,078 Sekunden schneller als der Brite am Dienstag.