Bowie, Prince und Cohen singen im Engelschor

Gleich zu Beginn dieses Jahres, am 10. Januar, ist der Ausnahmekünstler David Bowie mit 69 Jahren verstorben. Der Brite gehörte zu den einflussreichsten Musikern der vergangenen Jahrzehnte. Im Laufe seiner Karriere erfand er sich immer wieder neu. Zu seinen berühmtesten Hits gehören «Let’s Dance», «Ashes to Ashes», und «Life on Mars».

Seit über einem Jahr hatte Bowie gewusst, dass er unheilbar an Krebs erkrankt war und nicht mehr lange zu leben hatte. Seinen Fans hat er ein letztes Musikvideo mit dem Titel Lazarus hinterlassen, das drei Tage nach seinem Tod veröffentlicht worden war.

David Bowie hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und ein Vermögen von 100 Millionen US-Dollar. In seinem Testament legte er fest, dass seine Asche auf der indonesischen Insel Bali verstreut werden soll.

Vielgerühmter Schauspieler

Nur kurz danach, am 14. Januar, ist Alan Rickman verstorben. Auch er war unheilbar an Krebs erkrankt und wurde 69 Jahre alt. Der Schauspieler galt als einer der freundlichsten und humorvollsten Menschen im Showgeschäft und war sowohl als Film- als auch als Bühnendarsteller profiliert. Unvergessen bleibt er unter anderem als Professor Severus Snape in den «Harry Potter»-Filmen. Erste Bekanntheit hatte er in den 1980er Jahren durch den Blockbuster «Stirb langsam» mit Bruce Willis erlangt. Auch in «Galaxy Quest – Planlos durchs Weltall» wusste er Jung und Alt zu begeistern. Erst 2012 hatte Alan Rickman seine langjährige Lebensgefährtin geheiratet.

Held der Kindheit

Recht erschrocken sein dürften viele über den Tod des deutschen Fernsehmoderators Peter Lustig am 23. Februar. Er wurde vor allem als Hauptdarsteller und Autor der ZDF-Kinderserie «Löwenzahn» sowie dessen Ableger «mittendrin» im deutschsprachigen Raum bekannt und sehr beliebt. Der studierte Elektrotechniker moderierte «Löwenzahn» über 25 Jahre lang bis 2005. Generationen von Kindern kennen den Mann mit der Latzhose und Nickelbrille, der in seinem Bauwagen lebte und Natur und Technik einfach und verständlich erklären konnte. Schon die Titelmelodie zaubert vielen ein Lächeln ins Gesicht.

Politische Galionsfigur

Am 18. März ist der deutsche FDP-Politiker Guido Westerwelle gestorben. Er wurde 54 Jahre alt und gehörte seit den 1980er Jahren zu den führenden Figuren der bundesdeutschen Politik. Spätestens 2009 wurde er auch über die Landesgrenzen hinaus als Aussenminister bekannt. Bis 2011 hatte er zudem das Amt des deutschen Vize-Kanzlers inne. Guido Westerwelle war einer der ersten Politiker, die sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannten. Bei einer Vorsorgeuntersuchung im Jahr 2014 wurde zufälligerweise entdeckt, dass er an Leukämie erkrankt war. Zwei Jahre später verlor er den Kampf um die Krankheit.

Glorreicher Fussballer

Die Fussballwelt war geschockt, als sie vom Tod des der niederländischen Sportlegende Johan Cruyff am 24. März erfuhr. Der Spieler und Trainer wurde 68 Jahre alt. Er war mit seinem Land im Jahr 1974 Vize-Weltmeister geworden und prägte als Trainer vom FC Barcelona eine Ära. So führte Cruyff die Katalanen 1992 zum Sieg im Europapokal der Landesmeister, den er als Spieler dreimal mit Ajax Amsterdam gewonnen hatte. Frank Beckenbauer sagte einmal über ihn: «Johan war der bessere Spieler, aber ich bin Weltmeister.»

Immer und überall gern gehört

Am selben Tag wie Johan Cruyff ist Roger Cicero plötzlich an einem Schlaganfall gestorben. Der Jazz-Sänger wurde 45 Jahre alt. Schon einige Zeit zuvor hatte Musikerkollege Xavier Naidoo ihn gebeten, kürzer zu treten. Der sympathische Deutsche bediente sich in seinem Musikstil bei der Swingmusik der 1940er und 1950er Jahre und kombinierte diese mit deutschen Texten. Nur wenige Monate vor seinem Tod war Roger Cicero am 14. November 2005 zusammengebrochen – er hatte ein Erschöpfungssyndrom und eine Herzmuskelentzündung erlitten. Der berufliche Stress und ein verschleppter Virus galten als Auslöser. Nachdem er sich davon erholt fühlte, begann er, sich für eine grosse Tour vorzubereiten, die im April 2016 starten sollte.

Purple Rain für einen Popstar

Im Frühling 2016 verstarb Popstar Prince völlig unerwartet. Der extravagante US-Künstler wurde 57 Jahre alt und galt wie Bowie als einer der bedeutendsten Musiker der vergangenen Jahrzehnte. Von dem siebenfachen Grammy-Gewinner stammen Welthits wie Purple Rain oder Kiss. Prince produzierte auch Alben und Songs für andere Künstler.

Prince wurde tatsächlich unter diesem Namen geboren – und zwar als Prince Rogers Nelson. Er war zweimal verheiratet und hatte einen verstorbenen Sohn.

Über seinen Tod gab es zahlreiche Gerüchte, da über längere Zeit nicht klar war, an was er verstorben war. Da er seit zehn Jahren an Hüftproblemen litt, war er von Medikamenten abhängig. Als offizielle Todesursache wurde eine zu hohe Dosis des Schmerzmittels Fentanyl angegeben, die sich Prince selbst verabreicht hatte. Der Tod des Musikers wird als Unfall bezeichnet.

Ein Stück Zeitgeschichte

Die Boxlegende Muhammad Ali musste sich am 3. Juni aus dem Leben verabschieden. Er ist dreifacher Weltmeister im Schwergewicht und wurde 1960 Olympiasieger im Halbschwergewicht. Geboren wurde er mit dem Namen Cassius Clay. Nach seinem Übertritt zum Islam 1964 nahm er den Namen Muhammad Ali an. 1999 ernannte ihn das IOC zum Sportler des Jahrhunderts.

Der «Rumble in the Jungle» gegen George Foreman und die Kämpfe «Fight of the Century» und «Thrilla in Manila» gegen Joe Frazier gelten als Klassiker unter den Schwergewichtskämpfen.

Auch ausserhalb des Boxrings sorgte Ali für Schlagzeilen. So lehnte er öffentlich den Vietnamkrieg ab, verweigerte den Wehrdienst, unterstützte die Emanzipationsbewegung der Afroamerikaner und trat der «Nation of Islam» bei.

Deutsche Schauspiellegende

Eine weitere Grösse – allerdings aus dem Schauspielfach – musste am 19. Juni die Welt verlassen: Götz George bleibt einem Millionenpublikum nicht nur als Tatort-Kommissar Horst Schimanski in Erinnerung. Der gebürtige Berliner verkörperte den schnoddrigen Polizisten aus dem Ruhrgebiet binnen 32 Jahren ganze 48 mal. Unvergessen sind auch seine Darbietungen in Schtonk und Der Totmacher.

Bereits als junger Schauspieler kam Götz George durch Karl-May-Verfilmungen zu Ruhm. In den 1960er Jahren war er ein Jugendidol und mehrmals Titelbild der Jugendzeitschrift Bravo.

An was Götz George starb, ist nicht offiziell bekannt. Es heisst, er habe kurz an einer schweren Krankheit gelitten. Er verstarb mit 77 Jahren.

Unvergessener Komiker

Knapp eine Woche später folgte die Nachricht vom Tod eines ebenfalls beliebten Schauspielers: Bud Spencer. Er verstarb am 27. Juni mit 88 Jahren. Der Neapolitaner war nicht nur Schauspieler, sondern auch Olympia-Schwimmer und Gründer der Fluglinie Mistral Air. Sein Chemiestudium musste er abbrechen, das Jura-Studium konnte er abschliessen.

Mit bürgerlichem Namen hiess der Italiener Carlo Pedersoli. Als Bud Spencer wurde er jedoch neben Terence Hill als Komikerduo in zahlreichen Abenteuer- und Western-Komödien einem Millionenpublikum bekannt. Erst 2011 teilte er öffentlich mit, er habe eigentlich Arzt oder Rechtsanwalt werden wollen. Aber dazu sei es wegen seiner vielen anderen Aktivitäten nicht mehr gekommen.

Musiklegende

Am 11. November musste sich die Musiklwelt von Leonard Cohen verabschieden. Der Kanadier hatte den Durchbruch als Sänger und Songschreiber in den 1960er Jahren in New York geschafft. Dort lebte er im legendären Chelsea Hotel und lernte Kollegen wie Bob Dylan, Joni Mitchell und Janos Joplin kennen. Songs wie «Hallelujah», «Suzanne» und «So long Marianne» machten Cohen weltberühmt – und wurden vielfach gecovert.

Kuba im Ausnahmezustand

Einem Beben gleich wirkte der Tod von Fidel Castro am 25. November in Kuba. Ein Grossteil der Kubaner zeigten sich durch den Tod des «Comandante» geschockt, auch wenn er nicht unerwartet starb, war er doch 90 (in Wahrheit sind es 89) Jahre alt.

Castro war mit der Bewegung des 26. Juli die treibende Kraft der kubanischen Revolution, die 1959 zum Sturz des Diktators Fulgencio Batista führte. Er setzte anschliessend ein Einparteiensystem in Kuba um und wurde zum alleinigen Diktator des Landes. Diverse Menschenrechtsverletzungen wurden unter seiner Führung begangen.

Der willensstarke Revolutionsführer, Vorsitzender der Kommunistischen Partei und Staatspräsident regierte den Karibikstaat 47 Jahre lang autoritär-sozialistisch – bis zu seinem krankheitsbedingten Rückzug 2006. Die Ikone vieler Linken trotzte zehn Präsidenten seines Erzfeindes USA. Verhasst bei politischen Gegnern überlebte der Castro zahlreiche Attentatsversuche. Um ihn und seinen bereits 1967 verstorbenen Freund Che Guevara ranken sich zahlreiche Legenden und Dokumentationen.

Die Liste ist nicht abschliessend.

