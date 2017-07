Brad Pitt auf Stippvisite in St.Gallen

Brad Pitt war in St. Gallen. Eine private Europareise hat den US-Schauspieler und Kunstliebhaber in den vergangenen Tagen und Wochen unter anderem nach Glastonbury, London, Zürich und Venedig geführt, wie verschiedene Medien berichten. Was bisher nicht bekannt war: Er hat auch die Ostschweiz besucht, wie die «Ostschweiz am Sonntag» schreibt. Pitt soll als Begleiter eines New Yorker Künstlers der St. Galler Kunstgiesserei einen Blitzbesuch von etwa vier Stunden abgestattet haben.

Das bestätigen diverse Quellen und Augenzeugen gegenüber der «Ostschweiz am Sonntag». Die Kunstgiesserei St. Gallen hüllt sich auf Anfrage in Schweigen. Felix Lehner, der Gründer und Geschäftsführer, lässt eine schriftliche Frage unbeantwortet, und auch die Mitarbeiterin am Telefon: «No comment. Dazu sagen wir nichts.»

Hinter vorgehaltener Hand ist zu erfahren, dass Pitt «aufgeschlossen und locker» gewesen sei. Er habe sich den Betrieb, wo einige der einflussreichsten Gegenwartskünstler wie Paul McCarthy oder Urs Fischer ihre Skulpturen herstellen lassen, von Chef und Produktionsleiter zeigen lassen.

