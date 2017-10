Giulia Steingruber wird gemeinsam mit Pablo Brägger zu Swiss Cup antreten © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Pablo Brägger und Giulia Steingruber machen am Swiss Cup zum ersten Mal gemeinsame Sache. Der Reck-Europameister und die Olympia-Dritte am Sprung bilden beim Wettkampf in Zürich das Team Schweiz I.