Brände nach Blitzeinschlägen in Graubünden

Die Ställe in Lumbrein brannten vollständig nieder. © Kantonspolizei Graubünden

Die Gewitter in der Nacht auf Sonntag haben auch in Graubünden Spuren hinterlassen. In Luzein löste ein Blitzeinschlag in einen Telefonmasten einen Dachstockbrand aus. In Lumbrein brannten zwei Ställe vollständig nieder.