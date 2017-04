In der Nacht auf Donnerstag brannte es in einem Gewerbegebiet in Trimmis (GR) lichterloh. © PD Kantonspolizei Graubünden

In der Nacht auf Donnerstag ist auf einem Firmengelände in einem Gewerbegebiet in Trimmis (GR) ein Grossbrand ausgebrochen. Aufgrund der Nähe zur Autobahn A13 wurde die Südspur gesperrt.