Brand auf Sicherheitsboot der Regatta Bol d’Or auf dem Genfersee

Nach ersten Erkenntnissen kam es im Motorraum des Schiffes zu einer Explosion, wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag mitteilte. Daraufhin brach ein grosses Feuer aus. Die zwei Passagiere, die sich in der Nähe des Motorraums aufhielten, wurden durch die Explosion weggeschleudert. Sie erlitten mittelschwere Verbrennungen an den Beinen. Die beiden anderen wurden nur leicht verletzt.

Die vier Bootsinsassen retteten sich ins Wasser und wurden dort von einem anderen Sicherheitsboot aufgenommen. Danach wurden sie durch die Seepolizei an Land gebracht.

Der Unfall ereignete sich in der Mitte des Sees zwischen Lausanne und Evian (F). Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung zur Aufklärung der Unfallursache. Diese wird von der Seepolizei geführt.

(SDA)