Brand beschädigt historischen Dom in Polen

Der Dom gilt als Wahrzeichen der westpolnischen Stadt Gorzow Wielkopolski. © KEYSTONE/EPA PAP/LECH MUSZYNSKI

In einem historischen Dom in der polnischen Stadt Gorzow Wielkopolski ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über mit Löscharbeiten beschäftigt. Erst am Sonntag brachte sie den Brand, der am Kirchturm ausgebrochen war, unter Kontrolle.