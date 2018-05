Brand im Linsebühl-Quartier

Das Feuer sei um 19.15 Uhr in einer Dachwohnung der Liegenschaft an der Linsebühlstrasse 105 ausgebrochen, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. 20 Personen leben im elf Wohnungen umfassenden Haus. «Ein 43-jähriger Bewohner wollte beim Löschen mithelfen und erlitt leichte Verbrennungen. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurde er ins Spital gebracht.» Laut Krüsi sind des Weiteren drei Kinder mit erhöhten Rauchgas-Werten in ärztlicher Behandlung.

Kurz nach 20 Uhr waren die Löscharbeiten der Feuerwehr beendet. Krüsi konnte noch nicht sagen, ob neben der Dachwohnung weitere Wohnräume in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch die Ursache des Feuers ist noch unbekannt.

(red.)