Brand in Abfallanlage bei Rom: Feuerwehr weiter im Löscheinsatz

Die riesige schwarze Rauchwolke über der Deponie unweit von Pomezia war bis in das etwa 30 Kilometer entfernte Rom zu sehen. © Keystone/EPA ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Feuerwehrmannschaften sind am Samstag am zweiten Tag in Folge im Einsatz gewesen, um einen Grossbrand auf einer Abfallanlage in der Nähe von Rom zu löschen. Das Feuer wütete unweit von Pomezia, einem Industrievorort südlich der Ewigen Stadt.