Brand in Asylunterkunft

Die Asylunterkunft an der Porthofstrasse geriet um kurz nach 2 Uhr in Brand. Aus einer Wohnung im dritten Stock stieg starker Rauch auf, Feuer war zu sehen. Rund 50 Feuerwehrleute aus Rapperswil-Jona konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und so verhindern, dass das Feuer weiter ausbrach. 22 Bewohner konnten das brennende Haus unverletzt verlassen.

Trotzdem ist das Haus zur Zeit unbewohnbar. Die Asylbewerber wurden durch die Gemeinde in privaten Haushalten oder in Zivilschutzanlagen untergebracht. In der Asylunterkunft sind 33 Personen angemeldet.

Nebst der Feuerwehr Rapperswil-Jona stand ein Rettungswagen sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Bandursachenermittlung beauftragt.

(red/KapoSG)