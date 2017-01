Flammeninferno: Ein Brand zerstörte in der Nacht auf Freitag ein Wohnhaus in Boswil AG. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand. © Kantonspolizei Aargau

Ein Brand hat in der Nacht auf Freitag ein Wohnhaus in Boswil AG zerstört. Die drei Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Sie mussten zur Kontrolle ins Spital.