Brand in chinesischem Massage-Salon – 18 Tote

Die Kunden suchten Entspannung durch Massage, landeten aber in einem Inferno: Blick auf den ausgebrannten Massage-Salon in der Stadt Taizhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang. © Keystone/AP Xinhua/WANG JUNLU

Bei einem Feuer in einem Massage-Salon in China sind 18 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 18 seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Montag unter Hinweis auf Behörden.