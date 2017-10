In der Bahnhofstrasse 5 in St.Gallen ist starker Rauch zu sehen. © Todayreporter

In der Innenstadt von St.Gallen brennt ein Haus. An der hinteren Bahnhofstrasse ist starker Rauch zu sehen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.