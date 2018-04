Brand in Churer Jugi

Am Samstagabend kurz vor 19:00 Uhr ging auf der Notrufnummer 118 die Meldung über einen Brand im Schulhaus Stadtbaumgarten in Chur ein. Die Stadtpolizei Chur und die Kantonspolizei Graubünden sowie zirka ein Duzend Einsatzkräfte der Feuerwehr Chur rückten an den Schadenplatz aus und konnten den Brandherd in einem Lichtschacht bei der Jugi schnell ausfindig machen.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Kantonspolizei hat die Brandermittlung aufgenommen.

(saz/kapo gr)