Brand in einer Kapelle der Verenaschlucht

In einer Kapelle der Einsiedelei in Solothurner Verenaschlucht hat es gebrannt. Die Feuerwehr stand im Einsatz. © Handout Solothurner Kantonspolizei

Ein Brand in einer Kapelle der Einsiedelei St. Verena im solothurnischen Rüttenen hat am Mittwoch einen Sachschaden in unbekannter Höhe verursacht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt.