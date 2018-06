Grossbrand in Londoner Luxushotel

Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften in London gegen das Feuer im Hotel Mandarin Oriental. © KEYSTONE/AP PA/YUI MOK

In einem Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe des legendären Londoner Kaufhauses Harrods ist ein Grossbrand ausgebrochen. Wie die Londoner Feuerwehr mitteilte, kämpften am Mittwoch rund 120 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen gegen das Feuer im Mandarin Oriental.