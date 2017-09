Die brennende Sägerei in Sattel SZ liegt nahe der Bahngleise. (Bild google Street View) © googlemaps

In Sattel ist am Dienstagmorgen ein Grossbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Tageszeitung «Bote der Urschweiz» brennt es in einer Sägerei. Im Einsatz seien die Feuerwehren von Sattel, Oberägeri und Schwyz, heisst es in der Online-Meldung.