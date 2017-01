Brand in Sägerei richtet bis zu 20 Millionen Franken Schaden an

Die Feuerwehr kämpfte vier Tage lange gegen den Grossbrand im Sägereibetrieb Schilliger Holz in Haltikon bei Küssnacht SZ an. Der Sachschaden beläuft sich auf 20 Millionen Franken. (Archivbild) © Keystone/URS FLUEELER

Beim Grossbrand in einem Sägereibetrieb im Haltikon bei Küssnacht SZ ist in der letzten Woche ein Sachschaden von 15 bis 20 Millionen Franken entstanden. Dies teilte die Schilliger Holz AG am Mittwoch mit. Unter anderem wurden zwei ihrer Produktionshallen zerstört.