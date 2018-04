Wegen des Brandes in einem auf die Entsorgung von Sondermüll spezialisierten Unternehmen in der Waadt rückte die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot aus. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

In einem Entsorgungsunternehmen für Sondermüll in der Waadt ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen.