Brand in Tunnel der A2 verläuft glimpflich

Bei einem Stau im Kirchenwaldtunnel der A2 ausgebrannt ist dieser Personenwagen. Verletzt wurde niemand. © Kantonspolizei Nidwalden

In einem Tunnel der Autobahn A2 im Kanton Nidwalden ist am Montagabend ein Auto ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, da sich die betroffenen Menschen rechtzeitig in die Schutzräume retten konnten.