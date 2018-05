Bewohner springen aus Fenster im dritten Stock

Als die Einsatzkräfte kurz nach 10 Uhr beim Mehrfamilienhaus ankamen, stand die Wohnung im dritten Stock bereits in Vollbrand. Kurz zuvor hatten sich die Bewohner bereits mit einem Sprung in die Tiefe gerettet. Durch den Brand in ihrer Wohnung und den Aufprall auf dem Boden zogen sich beide schwere Verletzungen zu.

Sie wurden umgehend ins Spital gebracht. Gemäss Angaben der Stadtpolizei musste der Mann notoperiert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere 10’000 Franken geschätzt. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden nicht beschädigt.

(SDA)