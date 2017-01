Brandenburger Tor nach Anschlag in Israels Nationalfarben

Das Brandenburger Tor erstrahlt in den israelischen Landesfarben: Berlin zeigt so seine Solidarität mit den Opfern des jüngsten Terroranschlags in Israel. © Keystone/DPA dpa/A4265/_MICHAEL KAPPELER

Im Gedenken an die Opfer des tödlichen Anschlags in Jerusalem ist am Montagabend das Brandenburger Tor in Berlin in den Nationalfarben Israels angestrahlt worden. Das Auswärtige Amt bekundete gleichzeitig über den Kurznachrichtendienst Twitter seine Solidarität.