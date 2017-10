Die Herrentoilette an der Rütistrasse in Eschenbach wurde in der Nacht auf Sonntag in Brand gesetzt. Unbekannte haben Papiertücher im Handtuchspender und im Abfalleimer in Brand gesteckt.

Das Feuer ging von selbst wieder aus. Der Rauch verursachte in der frisch renovierten Toilette allerdings einen Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

(Kapo SG/red)