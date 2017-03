Brasilianer protestieren gegen Sparmassnahmen ihrer Regierung

Diese Frau hält nichts von einer Erhöhung des Rentenalters in Brasilien: Zehntausende demonstrierten im Land gegen Sparpläne der Regierung. © KEYSTONE/EPA EFE/FERNANDO BIZERRA JR

Zehntausende Menschen sind in Brasilien erneut gegen Sparmassnahmen ihrer Regierung auf die Strasse gegangen. Die Proteste am Freitag (Ortszeit) in mehreren Städten richteten sich unter anderem gegen die geplante Rentenreform.