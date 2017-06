Brasilianerinnen mit siebtem Triumph am Volley Masters

Zuletzt hatten die Brasilianerinnen, die im Halbfinal den Titelverteidiger und Olympiasieger China eliminierten, 2013 am Genfersee triumphiert.

Die Schweizer Volleyballerinnen verabschiedeten sich am Samstag im Klassierungsspiel mit 0:3 (16:25, 16:25, 16:25) gegen Polen vom Heimpublikum. Sie schlossen das Turnier mit Thailand im geteilten 7. Rang ab.

Trotz der vier Niederlagen in vier Partien konnte die junge Schweizer Equipe in Montreux wichtige Fortschritte erzielen und Erfahrungen sammeln, die ihr an der im August in Taiwan stattfindenden Universiade weiterhelfen soll. Positiv herauszuheben gibt es den überraschenden Satzgewinn im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande.

(SDA)