Brasilianische Tennislegende Maria Bueno stirbt mit 78 Jahren

Dominantes Spiel am Netz und 19 Grand-Slam-Titel: Der brasilianische Tennisstar Maria Bueno starb mit 78 Jahren an Krebs. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/LAURENCE HARRIS

Die brasilianische Tennislegende Maria Esther Bueno stirbt am Freitag im Alter von 78 Jahren in Sao Paulo. Die «Schwalbe von Sao Paulo» litt an Mundhöhlenkrebs und war seit Mai im Spital.Das teilte ihr Neffe Pedro Bueno der Internetseite «Globo Esporte» mit.