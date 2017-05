Paar wegen Geldwäscherei festgenommen

Schlag gegen Geldwäscherei in Millionenhöhe: Schweizer Ermittlungsbehörden nehmen bei einer international koordinierten Aktion fünf Personen fest. (Archivbild) © KEYSTONE/GABRIELE PUTZU

In einer international koordinierten Aktion gegen Geldwäscherei sind in Genf, Zürich, Lausanne sowie im Ausland fünf Personen verhaftet worden. Ein brasilianisches Ehepaar transferierte über Jahre über seine Firma im Kanton Zürich Gelder in Millionenhöhe.