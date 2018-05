Neymar bereits in der WM-Vorbereitung

Neymar hatte sich im Februar im Ligue-1-Spiel gegen Marseille einen Mittelfussbruch zugezogen und befindet sich seither im Aufbautraining.

Erst zwei Tage nach dem Champions-League-Final zwischen Real Madrid und Liverpool am kommenden Samstag wird das für die WM vorgesehene Aufgebot der Brasilianer vollständig versammelt zusammen sein. Roberto Firmino (Liverpool) sowie Marcelo und Casemiro (Real Madrid) werden am 28. Mai als letzte Spieler einrücken.

Die beiden letzten Testspiele, in denen auch Neymar zum Einsatz kommen soll, sind für Brasilien am 3. Juni in Liverpool gegen Kroatien sowie am 10. Juni in Wien gegen Österreich vorgesehen.

Brasilien ist am 17. Juni in Rostow erster WM-Gegner der Schweiz.

(SDA)