Bravo Hits Party in Buchs

In der nahen Vergangenheit herumzustochern ist meistens schöner! Denn diese ist stets wahrhaftiger als die Vergangenheit, welche man nur aus Büchern, Filmen und Geschichten der eigenen Ahnen kennt.

Das heisst, wir haben zwar vielleicht eine einigermassen realistische Vorstellung von den 60ern, waren aber trotzdem nie da. Ganz anders als in den 90igern, von denen wir eventuell sogar noch haptische Erinnerungen horten (davon ausgegangen „wir“ sind älter als 17). Walkmans, Buffalos, bauchfreie Tops, Diddlblätter, Neonfarben, Furbys, Gameboys, Nokias (auf denen man stundenlang Snake gezockt hat!), Bandanas, Tamagotchis und, allen voran: BRAVO HITS. Volume Nummer egal, alles was in den 90ern und somit dem Golden Age of Trash herauskam, bleibt Gold wert. Spice Girls, Vengaboys, Rednex, DJ Bobo, Backstreet Boys, Captain Jack, Blümchen, Scooter, Spice Girls, Liquido, Modern Talking, Take That, Blümchen– es werden reihenweise Perlen aus den Bravo Hits-Anfangszeiten gespreadet. Und das ist noch lange nicht alles, denn auch der Mann hinter den Turntables ist eine lebende Legende: The one and only Showbiz-Master OLI P!