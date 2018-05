Die Autofahrerin verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal. © StapoSG

Am Samstagmittag verwechselte eine Autofahrerin das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr in einen Zaun. Der Selbstunfall ereignete sich in St.Gallen auf der Sonneggstrasse. Verletzt wurde niemand. Am BMW entstand Sachschaden.