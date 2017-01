Bremslichter zu spät gesehen

Ein 34-jähriger Lieferwagenfahrer fuhr von Thal in Richtung Rheineck und wollte links auf einen Parkplatz einzubiegen. Obwohl er blinkte, bemerkte der dahinter fahrende 28-Jährige das Bremsmanöver zu spät, worauf sein Auto nach links zur Gegenfahrbahn geriet, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Dort streifte es das Auto einer 41-jährigen Frau und prallte anschliessend in den vor ihm stehenden Lieferwagen des 34-jährigen Mannes. Dieser sowie der 28-Jährige wurden beim Aufprall leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Betreuung. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10‘000 Franken, wobei am Auto des 28-Jährigen Totalschaden entstand.

(red.)