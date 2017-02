Brennbare Fasnachtskostüme für Kinder vom Markt genommen

Vorsicht bei Kinderkostümen mit angenähtem Kopfteil oder haarigen Materialien am Kopf. Solche können wegen erhöhter Brennbarkeit gefährlich sein. (Symbolbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Wer sein Kind an der Fasnacht in ein Kostüm mit angenähtem Kopfteil oder mit haarartigen Materialien am Kopf stecken will, sollte vorsichtig sein: Gemäss dem Verband der Kantonschemiker (VKCS) sind solche Kostüme wegen erhöhter Brennbarkeit besonders gefährlich.