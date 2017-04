Brennender Müll lässt Leitung schmelzen – Wohnung unter Wasser

Nach einem Brand in einem Abfalleimer hat sich der Keller eines St. Galler Wohnblocks mit Wasser gefüllt. © Stadtpolizei St. Gallen

Eine ungewöhnliche Kettenreaktion hat in St. Gallen einen Feuerwehreinsatz nötig gemacht. Am Anfang stand ein Abfalleimer in einer Küche, der in der Nacht auf Montag zu brennen anfing, und am Ende ein mit Wasser gefüllter Keller.