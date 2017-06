Brexit soll Familien von EU-Bürgern nicht auseinanderreissen

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Freitagmorgen in Brüssel bekräftigt, dass Grossbritannien EU-Bürgern im Land nach einem Brexit umfassende Rechte sichern will. © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Freitagmorgen bekräftigt, dass London EU-Bürgern im Land nach einem Brexit umfassende Rechte sichern will. Sie hatte den 27 EU-Partnern am Vorabend erste Vorstellungen präsentiert, wie das aussehen soll.