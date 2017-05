Rechte für EU-Bürger haben bei Brexit Priorität

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat am Mittwoch in Brüssel einen Entwurf für sein Mandat für die Brexit-Verhandlungen vorgestellt. Priorität habe die Sicherung der Rechte für EU-Bürger in Grossbritannien, sagte er. © KEYSTONE/AP/VIRGINIA MAYO

Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier will umfassende Rechte für EU-Bürger in Grossbritannien sichern. «Das ist unsere Priorität», sagte er am Mittwoch in Brüssel.