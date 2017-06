«Bridge Over Troubled Water»: Stars singen für Grenfell-Opfer

Am Mittwoch ist der Simon and Garfunkel-Coversong «Bridge Over Troubled Water» veröffentlicht worden. Den darauf zu hörenden Chor bildeten Anrainer, darunter auch Überlebende aus dem Grenfell Tower.

Initiiert wurde die Aktion vom britischen Musikproduzenten und «X Factor»-Erfinder Simon Cowell. Anders als beim Originalsong wird eingangs auch gerappt, wobei Stormzy mit der Textzeile «That could have been me up there» direkt auf die Katastrophe Bezug nimmt.

Das Feuer im Grenfell Tower im Londoner Stadtteil Kensington war in der Nacht auf vergangenen Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Gemäss Berichten lebten 400 bis 600 Menschen in dem 24 Stockwerke hohen Sozialbau. Die Feuerkatastrophe von London gehört zu den folgenschwersten Hochhausbränden weltweit. Zuletzt rechneten die Behörden mit 79 Toten.

(SDA)