Brite knallt in deutsches Wohnmobil

Ein Autofahrer aus Grossbritannien fuhr am Montagnachmittag auf der Haupstrasse von Zernez in Richtung Susch. Vor einer unübersichtlichen Kurve überholte der Mann ein anderes Fahrzeug. Er wollte noch in der Kurve weiter überholen, als ihm ein Wohnmobil aus Deutschland entgegenkam. Der Brite kollidierte seitlich-frontal mit dem Wohnmobil, drehte sich um 180 Grad und wurde in die Leitplanke geschleudert.

Der 23-jährige Brite sowie sein Beifahrer wurden am Kopf verletzt und und mussten mit je einem Krankenauto ins Spital nach Scuol gefahren werden. Die beiden Passagiere im Wohnmobil trugen keine Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge mussten allerdings mit Totalschaden abtransportiert werden.

(saz/kapo gr)