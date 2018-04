Ben Hammond tanzt quer durch die USA und will damit das gesamte Land beglücken. © KEYSTONE/AP The Daily Press/JAMES QUIGG

Ein 32 Jahre alter Brite tanzt seit Tagen quer durch die USA und will mit seiner Kunst das gesamte Land beglücken. Ben Hammond, ein Lehrer aus London, war am 29. März in Santa Monica (Kalifornien) am Pazifik gestartet.