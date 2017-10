Die britischen Flugbehörden wollten sich umgehend um die Rückführung von rund 110’000 Passagieren aus dem Ausland bemühen, berichtete die Agentur PA. Weitere rund 300’000 Buchungen wurden storniert.

Der Urlaubsflieger Monarch gilt als fünftgrösste britische Fluggesellschaft. Die Airline wurde 1968 gegründet. Sie flog aus ihren fünf Basen London Gatwick, Birmingham, Manchester, Leeds-Bradford and Luton in Grossbritannien über 40 Destinationen an.

(SDA)