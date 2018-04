Britische Innenministerin Amber Rudd zurückgetreten

Die Innenministerin Grossbritanniens Amber Rudd schmeisst ihr Amt hin. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Die britische Innenministerin Amber Rudd ist zurückgetreten. Das teilte die Regierung Grossbritanniens am Sonntagabend in London mit.«Die Premierministerin hat heute Abend den Rücktritt der Innenministerin angenommen», erklärte wenig später ein Sprecher von Regierungschefin Theresa May.