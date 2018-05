Britische Regierung geht gegen Steuerparadiese in Übersee vor

Schluss mit Steuerparadiesen für Geldwäscher und andere Parasiten der Gesellschaft - die britische Regierung will durchgreifen. Enthüllungsjournalisten haben dafür Vorarbeit geleistet, zum Beispiel mit den so genannten Panama Papers (Aufnahme von Panama City vom April 2016). © KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO BOLIVAR

Die britische Regierung will nach langem Zögern gegen Geldwäscherei und Steuerhinterziehung in ihren Überseegebieten vorgehen. Sie kündigte am Dienstag schärfere Transparenzregeln für die Inselterritorien an, die oftmals als Steuerparadiese genutzt werden.