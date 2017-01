Britische Regierung ruft Neuwahlen für Nordirland aus

Ein Verbotsschild auf dem Gelände des nordirischen Stormont-Parlamentsgebäudes. Am 2. März müssen die Nordiren ein neues Regionalparlament wählen. © Keystone/AP/PETER MORRISON

Die Nordiren müssen am 2. März ein neues Regionalparlament wählen. Das gab der britische Nordirland-Minister James Brokenshire am Montag bekannt. Zuvor war eine Frist zur Beilegung der Regierungskrise in dem Landesteil abgelaufen.